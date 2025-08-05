„Mistwetter“ in Westsachsen: Wo der viele Regen Segen ist

Hohenstein-Ernstthal
Schüler, deren verregnete Sommerferien bald vorbei sind, hatten es in den letzten Wochen genauso schwer wie Landwirte, die nicht ernten können. Doch der Regen kann auch für Freude sorgen.
Nach dem heißen Auftakt gab es einen Juli, der völlig ins Wasser gefallen ist. Bis Anfang August gab es im Landkreis mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter, im östlichen Teil sogar stellenweise über 150. Der langjährige Schnitt liegt bei etwa 90 Litern. Sonnenstunden waren entsprechend rar, was beispielsweise dazu führte, dass das reife...
