Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 und 7 des Gymnasiums stehen beim musikalischen Märchenkrimi auf der Bühne – für einige ist es die erste Schauspielerfahrung.
Die „Seitenraube“ (Mitte), behängt mit den geraubten Buchseiten, zählt zu den Fantasiegeschöpfen, die nachts die Bibliothek bevölkern.
Holger Wettstein schrieb die Musik sowie die Liedtexte und führte auch Regie, das Stück ist das 26. aus der Feder des pensionierten Lehrers.
Hohenstein-Ernstthal
Musikalischer Märchenkrimi: Letzte Aufführung in Lichtenstein am Freitag
Von Bernd Appel
Deutlich mehr Aufführungen als zunächst geplant hat das Stück „Diebe im Labyrinth der Bücher“ erlebt: Dank „Buschfunk“ wuchs der Zuspruch stetig. Am Freitagabend soll aber endgültig Schluss sein.

Die alte, hölzerne Leseratte der Lichtensteiner Stadtbibliothek ist zum Leben erwacht und klagt über die „schrecklichen Kinder von heute“, die auf ihr herumturnen und ihr sogar ein Bein abgebrochen haben. Auch Bücherwurm, „Seitenraube“ und Leselampe tummeln sich auf der Bühne in der Aula des Lichtensteiner Gymnasiums und mokieren sich...
