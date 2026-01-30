Musikalischer Märchenkrimi: Letzte Aufführung in Lichtenstein am Freitag

Deutlich mehr Aufführungen als zunächst geplant hat das Stück „Diebe im Labyrinth der Bücher“ erlebt: Dank „Buschfunk“ wuchs der Zuspruch stetig. Am Freitagabend soll aber endgültig Schluss sein.

Die alte, hölzerne Leseratte der Lichtensteiner Stadtbibliothek ist zum Leben erwacht und klagt über die „schrecklichen Kinder von heute“, die auf ihr herumturnen und ihr sogar ein Bein abgebrochen haben. Auch Bücherwurm, „Seitenraube“ und Leselampe tummeln sich auf der Bühne in der Aula des Lichtensteiner Gymnasiums und mokieren sich...