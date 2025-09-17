Nach Durchsuchungen bei AfD-Politiker Krah: Wie Westsachsens Bürgermeister seine bisherige Arbeit im Wahlkreis bewerten

Hohenstein-Ernstthal
Die Korruptionsvorwürfe gegen den Bundestagsabgeordneten haben auch Auswirkungen auf Westsachsen. Hier steht Krah zudem wegen seiner Präsenz im Wahlkreis in der Kritik.
Die Korruptionsaffäre rund um den Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah hat Westsachsen erreicht: In der Vorwoche durchsuchten Ermittler auch das Wahlkreisbüro des AfD-Politikers in Limbach-Oberfrohna. Zuvor wurde bereits seine Immunität im Deutschen Bundestag aufgehoben. Krah wird unter anderem vorgeworfen, während seiner Zeit als...
