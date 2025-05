Nächtlicher Knall: Zigarettenautomat in Hohenstein-Ernstthal gesprengt

Anwohner schrecken aus dem Schlaf: Ein Zigarettenautomat war Ziel eines nächtlichen Angriffs.

In der Nacht zum Sonntag wurde in der Breiten Straße in Hohenstein-Ernstthal ein Zigarettenautomat durch bislang unbekannte Täter gewaltsam aufgesprengt. Nach Angaben der Polizei hörten Anwohner gegen 0.30 Uhr einen lauten Knall und beobachteten anschließend zwei Personen, die sich am zerstörten Automaten zu schaffen machten. Die Täter...