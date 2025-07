Neuer Chef beim Lebenshilfewerk Hohenstein-Ernstthal

Seit Dienstag ist Roy Kämpf Geschäftsführer. Er tritt damit die Nachfolge von Ute Gläß an.

Am 1. Juli hat der Betriebswirt Roy Kämpf (42) seinen Posten als Geschäftsführer des Lebenshilfewerkes Hohenstein-Ernstthal angetreten. Er wird Nachfolger von Ute Gläß, die seit 1981 mit Behinderten gearbeitet hatte und sich jetzt in den Ruhestand verabschiedet hat. Bisher hat Roy Kämpf als Vertriebsleiter in der Industrie gearbeitet. Nun...