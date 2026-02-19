MENÜ
Das Sortiment von Urgetreide-Broten wird ständig erweitert, hier präsentiert Bäckermeister Marcel Müller einige. Bild: A. Kretschel
Das Sortiment von Urgetreide-Broten wird ständig erweitert, hier präsentiert Bäckermeister Marcel Müller einige. Bild: A. Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Öko ja, Bio nein: Warum die Bäckerei in Heinrichsort auf Urgetreide setzt
Redakteur
Von Bernd Appel
Die Bäckerei „Am Wald“ verarbeitet Getreidearten, von denen die meisten wohl noch nie gehört haben, und legt auch sonst Wert auf beste Rohstoffe aus der Region. Doch warum will man kein Biosiegel?

Emmer und Einkorn mögen die meisten noch kennen, aber wer hat je von Waldstauden-Roggen, Pommerschem Dickkopf-Weizen, zweizeiliger Gerste oder Champagner-Roggen gehört? Allesamt sind Urgetreide-Sorten, und sie alle werden in der Heinrichsorter Bäckerei „Am Wald“ zu leckeren Backwaren verarbeitet. Regelmäßig kommen neue Sorten hinzu. Aber...
