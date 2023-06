Oldtimer Rallye: So lief der erste Tag in Westsachsen

Der Grand-Prix-Kurs auf dem Sachsenring hat am frühen Samstagabend den ersten Tag der Sächsischen Meister-Classic beendet. Die teilnehmenden Oldtimer absolvierten auf der Strecke als Wertungsprüfung eine Gleichmäßigkeitsfahrt. Der Kurs musste mehrfach umrundet werden in der annähernd gleichen Zeit. Kurz vor 16 Uhr trafen die ersten Oldies am...