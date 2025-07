Online-Kriminalität: Betrüger erbeuten knapp 25.000 Euro in Lichtenstein

Eine 69-Jährige ist in Lichtenstein auf Betrüger hereingefallen. Die Täter gaben sich als Finanzberater aus.

Eine 69-Jährige hat in Lichtenstein knapp 25.000 Euro an Betrüger verloren. Die Unbekannten hätten die Frau über eine Online-Anzeige erreicht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Frau sei demnach auf eine Internetseite gelangt, die angeblich Tagesgeldkonten einer renommierten europäischen Bank anbot. Danach telefonierte sie mit den...