Party mit MDR-Moderator Silvio Zschage auf der Westernranch in Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Der Termin zum Sommerfest war lange geplant. Doch es hatte niemand ernsthaft damit gerechnet, dass der MDR Sachsen-Morgenmoderator dabei sein würde.
Die Pforte zur Westernranch ist offen. Die Wege sind glitschig und es siefert. Das Gelände wirkt verlassen. Nur aus einer mit Tierschädeln verzierten Blockhütte ist Stimmengewirr zu hören. Kurz nach 16 Uhr sitzen hier etwa 50 Leute eng gedrängt um Holztische. Das in warmes Licht getauchte Ambiente erinnert an einen Hutzenabend. Draußen bauen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.