Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Silvio Zschage (rechts) von MDR Sachsen war mit seinem Musik-Mix-Mobil auf der Westernranch zu Gast. Musikkenner Frank Elste hat einen MDR-Thermobecher gewonnen.
Silvio Zschage (rechts) von MDR Sachsen war mit seinem Musik-Mix-Mobil auf der Westernranch zu Gast. Musikkenner Frank Elste hat einen MDR-Thermobecher gewonnen. Bild: Andreas Kretschel
Silvio Zschage (rechts) von MDR Sachsen war mit seinem Musik-Mix-Mobil auf der Westernranch zu Gast. Musikkenner Frank Elste hat einen MDR-Thermobecher gewonnen.
Silvio Zschage (rechts) von MDR Sachsen war mit seinem Musik-Mix-Mobil auf der Westernranch zu Gast. Musikkenner Frank Elste hat einen MDR-Thermobecher gewonnen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Party mit MDR-Moderator Silvio Zschage auf der Westernranch in Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Termin zum Sommerfest war lange geplant. Doch es hatte niemand ernsthaft damit gerechnet, dass der MDR Sachsen-Morgenmoderator dabei sein würde.

Die Pforte zur Westernranch ist offen. Die Wege sind glitschig und es siefert. Das Gelände wirkt verlassen. Nur aus einer mit Tierschädeln verzierten Blockhütte ist Stimmengewirr zu hören. Kurz nach 16 Uhr sitzen hier etwa 50 Leute eng gedrängt um Holztische. Das in warmes Licht getauchte Ambiente erinnert an einen Hutzenabend. Draußen bauen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:38 Uhr
4 min.
Was Fastenwandern im Vogtland mit Bienen zu tun hat
Fastenwanderleiterin Kathleen Eschrich im heimischen Garten.
Durch Fasten an Gewicht verlieren? Für eine Mühltrofferin sind es andere Gründe für den zeitweiligen Verzicht auf Essen. Kathleen Eschrich lädt zum Fastenwandern ein.
Simone Zeh
14:33 Uhr
4 min.
Sondersitzung im Unionsstreit über Israel-Politik
Wie belastet ist jetzt das Verhältnis der beiden Regierungen? (Archivbild)
In der Union gibt es offene Kritik an der schwarz-roten Bundesregierung und dem Rüstungsembargo gegen Israel. Jetzt wurde eine klärende Sitzung anberaumt.
16.05.2025
1 min.
Werke selten gespielter Meister in der Trinitatiskirche Hohenstein-Ernstthal
In der Trinitatiskirche sind am Sonntag Künstler aus Dresden zu Gast.
Musiker aus Dresden sind am Sonntag zu einem Konzert unter dem Motto „Laudate Dominum – lobsingt und preist den Herrn!“ zu Gast.
Cristina Zehrfeld
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
05.08.2025
1 min.
MDR Sachsen kommt zur Sommerparty nach Hohenstein-Ernstthal
MDR Sachsen-Morgenmoderator Silvio Zschage war auf der Westernranch zu Gast.
MDR Sachsen-Morgenmoderator Silvio Zschage war am Dienstag mit seinem „Musik-Mix-Mobil“ auf der auf der Westernranch zu Gast.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel