Planenschlitzer und Dieseldiebe auf Parkplatz Oberwald an A 4 aktiv

Während sie auf drei Aufliegern nicht fündig wurden, zapften Unbekannte aus einem Tank rund 100 Liter Diesel ab.

Callenberg.

Planenschlitzer und Dieseldiebe waren in der Nacht zu Freitag auf dem Parkplatz Oberwald an der Autobahn 4 unterwegs. Laut Polizeisprecherin Karolin Hemp machten sich die Unbekannten zwischen 22 und 3 Uhr an drei Lastwagen zu schaffen, die auf dem Parkplatz Oberwald in Fahrtrichtung Erfurt geparkt waren. Sie schlitzten an drei Lastwagen die Planen an den Aufliegern auf und brachen einen Tank auf, aus dem sie rund 100 Liter Diesel stahlen. Auf den Aufliegern der Lkw wurden die Diebe nicht fündig, sodass es bei einem Stehlschaden von rund 150 Euro blieb. Der entstandene Sachschaden wurde mit rund 1500 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen des nächtlichen Geschehens. (kru) Zeugentelefon 03765 500