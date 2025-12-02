Premiere fürs Eisstockschießen: Auf dem Ernstthaler Weihnachtsmarkt wird um einen Wanderpokal gekämpft

In Ernstthal wird es in diesem Jahr sportlich: Teams aus Feuerwehr, Vereinen und Firmen treten beim ersten Eisstockschießen gegeneinander an. Dürfen auch Besucher ihr Geschick testen?

Der Weihnachtsmarkt in Ernstthal stand in diesem Jahr eigentlich auf der Kippe. Doch nun wird er nicht nur genauso groß ausgerichtet, wie in den Vorjahren. Nein, es gibt sogar noch eine ordentliche Schippe drauf. „Wir wollen in jedem Jahr etwas anbieten, was andere Weihnachtsmärkte in der Umgebung nicht haben“, sagt Sven Weinhold. Seit 20...