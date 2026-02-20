Punk-Konzert im Riot Lichtenstein

Hohenstein-Ernstthal
Musik der besonderen Art wird am kommenden Freitag im ehemaligen Jugendzentrum geboten.
Zwei Bands namens „Acht Eimer Hühnerherzen“ und „Mut zur Hässlichkeit“ geben am Freitag, 27. Februar, ein Konzert im ehemaligen Lichtensteiner Jugendzentrum „Riot“. Veranstalter ist der Verein „Voice of Art“. „Acht Eimer Hühnerherzen“ sind laut Eigenbeschreibung „ein halbakustisches Nylon-Saiten-Trio aus Kreuzberg mit den...
