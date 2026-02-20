MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Riot veranstaltet „Voice of Art“ Konzerte mit Hardcore, Punkrock und Indie.
Im Riot veranstaltet „Voice of Art“ Konzerte mit Hardcore, Punkrock und Indie. Bild: Andreas Kretschel
Im Riot veranstaltet „Voice of Art“ Konzerte mit Hardcore, Punkrock und Indie.
Im Riot veranstaltet „Voice of Art“ Konzerte mit Hardcore, Punkrock und Indie. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Punk-Konzert im Riot Lichtenstein
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Musik der besonderen Art wird am kommenden Freitag im ehemaligen Jugendzentrum geboten.

Zwei Bands namens „Acht Eimer Hühnerherzen“ und „Mut zur Hässlichkeit“ geben am Freitag, 27. Februar, ein Konzert im ehemaligen Lichtensteiner Jugendzentrum „Riot“. Veranstalter ist der Verein „Voice of Art“. „Acht Eimer Hühnerherzen“ sind laut Eigenbeschreibung „ein halbakustisches Nylon-Saiten-Trio aus Kreuzberg mit den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:31 Uhr
3 min.
VfB Auerbach: Was den Sieg gegen den Chemnitzer FC ein wenig gefährlich macht
Charlie Spranger (r.) vom VfB Auerbach im Duell mit dem Chemnitzer Dario Gebuhr.
Die Vogtländer haben gegen den eine Klasse höher spielenden Regionalligisten am Freitag mit 1:0 gewonnen. Wie Trainer Sven Köhler die Partie einschätzt.
Torsten Ewers
12.02.2026
3 min.
Lichtenstein: Überseecontainer soll Jugend-Treffpunkt werden
Die Streetworker Walentina Hamidulla und Holger Heine vor dem Container, der einst um die Welt reiste.
Am „Riot“ entsteht ab März ein robuster Unterstand, in dem junge Leute Schutz vor Wind und Regen finden. Auf Vordermann bringen und gestalten sollen sie ihn weitgehend in eigener Regie.
Bernd Appel
11:30 Uhr
1 min.
Gemein: Trickbetrüger im Erzgebirge nimmt Rentnerin in Supermarkt die Geldbörse weg
Trickbetrüger lenken ihre Opfer ab, um sie zu bestehlen.
Mitten im Supermarkt schlägt der Mann zu: Der Rentnerin fehlen nun 100 Euro.
Jan Oechsner
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
17:00 Uhr
4 min.
Lichtensteiner Bürgermeister zum Schloss: „Ich bin zuversichtlich“
Bürgermeister Jochen Fankhänel im Gespräch mit Bernd Appel: „Ich möchte die Großprojekte zu Ende bringen.“
Jochen Fankhänel hat im Sommer 2022 sein Amt als Bürgermeister von Lichtenstein angetreten, die Hälfte der sieben Jahre ist um. Mit Bernd Appel sprach er über das Erreichte, die Ziele der zweiten Halbzeit, langwierige Entscheidungsprozesse und das Schloss.
Bernd Appel
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
Mehr Artikel