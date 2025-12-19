MENÜ
„Twisted Peek“ steht knapp einen Kilometer südlich von Oberlungwitz.
„Twisted Peek“ steht knapp einen Kilometer südlich von Oberlungwitz. Bild: Markus Pfeifer
Sven Heyne, Markus Walther, Dominik Mendel, Toni Bettermann, Nicky Reichel und Norman Reichel hatten den „Twisted Peek“ errichtet.
Sven Heyne, Markus Walther, Dominik Mendel, Toni Bettermann, Nicky Reichel und Norman Reichel hatten den „Twisted Peek“ errichtet. Bild: Markus Pfeifer
Alexander Ochs an der Aussicht in Richtung Sachsenring.
Alexander Ochs an der Aussicht in Richtung Sachsenring. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Purple Path: Oberlungwitzer Kunstwerk mit Aussicht und überraschendem Bezug zum Sachsenring
Von Markus Pfeifer
Die offiziellen Abschlussfeierlichkeiten des Kulturhauptstadtjahres liegen zwar schon ein Stück zurück, aber Oberlungwitz ist nun mit einem „Purple Path“-Kunstwerk noch Teil des Projekts geworden.

Kurz vor Weihnachten hat die Stadt Oberlungwitz ein Kunstwerk geschenkt bekommen, das bisher schon oft diskutiert wurde, aber eben nicht da war. „Bis eben war nichts zu sehen. Dann ging es ganz schnell“, sagt Bürgermeister Thomas Hetzel (parteilos) bei der Einweihung und stellte auch den Bezug zum Kulturhauptstadt-Motto „See the Unseen“,...
