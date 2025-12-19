Purple Path: Oberlungwitzer Kunstwerk mit Aussicht und überraschendem Bezug zum Sachsenring

Die offiziellen Abschlussfeierlichkeiten des Kulturhauptstadtjahres liegen zwar schon ein Stück zurück, aber Oberlungwitz ist nun mit einem „Purple Path“-Kunstwerk noch Teil des Projekts geworden.

Kurz vor Weihnachten hat die Stadt Oberlungwitz ein Kunstwerk geschenkt bekommen, das bisher schon oft diskutiert wurde, aber eben nicht da war. „Bis eben war nichts zu sehen. Dann ging es ganz schnell“, sagt Bürgermeister Thomas Hetzel (parteilos) bei der Einweihung und stellte auch den Bezug zum Kulturhauptstadt-Motto „See the Unseen“,...