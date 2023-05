Radfahrer müssen vielerorts auf sichere Wege warten

In Sachen Radwege gibt es in der Region noch viel zu tun. Während Kommunen mit ihren Projekten gut vorwärtskommen, gibt es an Kreis- und Bundesstraßen noch keine konkreten Baupläne.

Rund anderthalb Kilometer neuer Radweg, die etwa 1,1 Millionen Euro gekostet haben, sorgten kürzlich für den letzten Lückenschluss auf der Strecke von Wüstenbrand nach Lugau. Finden hier die Radler nun beste Bedingungen vor, brauchen sie an anderer Stelle noch Geduld, auch direkt angrenzend am neuen Radwegabschnitt. Denn eine Anbindung in... Rund anderthalb Kilometer neuer Radweg, die etwa 1,1 Millionen Euro gekostet haben, sorgten kürzlich für den letzten Lückenschluss auf der Strecke von Wüstenbrand nach Lugau. Finden hier die Radler nun beste Bedingungen vor, brauchen sie an anderer Stelle noch Geduld, auch direkt angrenzend am neuen Radwegabschnitt. Denn eine Anbindung in...