Renault-Fahrer überschlägt sich auf A 4 bei Hohenstein-Ernstthal

Nach Polizeiangaben war der Mann von der Fahrbahn abgekommen. Mehrere Fahrspuren mussten gesperrt werden.

Bei einem schweren Unfall auf der A 4 kurz vor Hohenstein-Ernstthal ist am späten Donnerstagabend ein Mann verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, war ein Renault-Fahrer (23) dort gegen 23 Uhr in Fahrtrichtung Erfurt unterwegs gewesen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er etwa zwei Kilometer vor Hohenstein-Ernstthal nach...