Rödlitz: Gedenken an Jahrestag der Befreiung

Am Donnerstagabend lädt der Ortsverband der Linken ein.

Anlässlich des 80. Jahrestages des Kriegsendes und der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus lädt der Ortsverband der Linken in Lichtenstein am Donnerstag, 8. Mai, um 18 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung in den Ortsteil Rödlitz ein. Diese findet an der Ecke Hauptstraße/Bahnhofstraße statt. Auf dem Stein wird an Menschen aus der Region...