Rödlitzer Adventsmarkt gut besucht

Hohenstein-Ernstthal
Die Veranstaltung im Bauerngut des Ortes bekam abermals viel Zuspruch, der Hutzenabend lockte zahlreiche Besucher in den Saal. Es gab auch diesmal etwas Neues.
Er hat sich längst zum Geheimtipp entwickelt: Der Rödlitzer Adventsmarkt mit seinem besonderen Ambiente hat am Sonntagnachmittag zahlreiche Besucher, auch aus Hohndorf, Lichtenstein oder Bernsdorf, ins Bauerngut gelockt. Der Innenhof war schnell mit plaudernden Grüppchen gefüllt, im Lehmbackofen im Garten wurden Mini-Pizzen gebacken. Bereits...
