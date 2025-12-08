Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Innenhof des Bauernguts hatte sich schnell mit plaudernden Grüppchen gefüllt.
Der Innenhof des Bauernguts hatte sich schnell mit plaudernden Grüppchen gefüllt. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Rödlitzer Adventsmarkt gut besucht
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Veranstaltung im Bauerngut des Ortes bekam abermals viel Zuspruch, der Hutzenabend lockte zahlreiche Besucher in den Saal. Es gab auch diesmal etwas Neues.

Er hat sich längst zum Geheimtipp entwickelt: Der Rödlitzer Adventsmarkt mit seinem besonderen Ambiente hat am Sonntagnachmittag zahlreiche Besucher, auch aus Hohndorf, Lichtenstein oder Bernsdorf, ins Bauerngut gelockt. Der Innenhof war schnell mit plaudernden Grüppchen gefüllt, im Lehmbackofen im Garten wurden Mini-Pizzen gebacken. Bereits...
