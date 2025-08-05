Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An der Schützenstraße wurde an ein besonderes Kapitel Sachsenring-Geschichte erinnert.
An der Schützenstraße wurde an ein besonderes Kapitel Sachsenring-Geschichte erinnert.
Hohenstein-Ernstthal
Sachsenring-Geschichte: Als vor 100 Jahren Motorräder als „Werkzeuge des Bösen“ galten
Von Markus Pfeifer
Schon zwei Jahre bevor 1927 das erste Motorrad-Rennen in Hohenstein-Ernstthal gefahren wurde, legten Motorsportfans die Grundlagen dafür. Doch unumstritten war was offenbar nicht.

Ohne leidenschaftliche Motorrad-Fans und Helfer könnte es keinen Motorsport auf dem legendären Sachsenring geben. Das gilt heute und war auch in der Vergangenheit so. Darauf machte der AMC Sachsenring bei einer Gedenkveranstaltung anlässlich eines besonderen Jubiläums aufmerksam. Denn es war vor 100 Jahren, am 31. Juli 1925, als 20...
