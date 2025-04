Sachsenring: Jungfernfahrt für Cross-Trabi mit Elektromotor

Ein Trabant hat auf dem Sachsenring alle Blicke auf sich gezogen. Der umgebaute Klassiker ist eigentlich fürs Gelände gedacht. Doch seine Jungfernfahrt hatte er auf Asphalt. Warum?

Ein Trabant hat am Samstag auf dem Sachsenring für Aufsehen gesorgt. Die aufgemotzte Rennpappe hat gemeinsam mit Tesla und Co. seine Runden gedreht. Optisch stach der Trabi heraus, doch beim Antrieb war er unter seinesgleichen, denn der zum Cross-Auto umgebaute Trabant hat einen E-Antrieb. Und der war an dem Tag auch Pflicht. Der Sachsenring...