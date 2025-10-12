Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
In Oberlungwitz hat es am Samstagabend einen Wohnungseinbruch gegeben.
In Oberlungwitz hat es am Samstagabend einen Wohnungseinbruch gegeben.
Hohenstein-Ernstthal
Schwerer Wohnungseinbruch in Oberlungwitz
Redakteur
Von Stefan Stolp
Aus einer Wohnung in Oberlungwitz stahlen Diebe Geld und Wertsachen im Wert von mehreren Tausend Euro.

Am Samstagabend hat es in Oberlungwitz einen schweren Wohnungseinbruch gegeben. Betroffen war ein Wohnhaus am Eschenweg. Wie das Lagezentrum der Polizeidirektion in Zwickau am Sonntagmorgen auf Anfrage mitteilt, lag die Tatzeit am Samstagabend zwischen 20 und 23 Uhr. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Haus und...
