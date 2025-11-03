„Sechsstellige Umsatzeinbuße“: Wie geht es weiter am Stausee Oberwald?

Der durchwachsene Sommer hat für einen massiven Einbruch der Besucherzahlen am Stausee Oberwald gesorgt. Hat das Auswirkungen auf die Preise?

Nach dem Ende der Badesaison zieht Geschäftsführer Carsten Ehrig keine gute Bilanz für den Stausee Oberwald. „Wir hatten eine schlechte Saison mit etwa 36.000 zahlenden Gästen weniger als im Vorjahr.“ Das heißt die Anzahl der Besucher ist von 130.000 im Vorjahr auf deutlich unter 100.000 in dieser Saison gesunken. Schuld ist laut Ehrig...