Spendenrekord beim Dreikönigssingen rund um Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Kinder zwischen 1 und 17 Jahren waren fünf Tage lang in Rathäusern, Pflegeheimen und Familien unterwegs. Es ging dabei nicht nur ums Spendensammeln.
Die Sternsinger der katholischen Ortsgemeinde St. Pius Hohenstein-Ernstthal haben beim Dreikönigssingen in diesem Jahr 3165 Euro Bargeldspenden gesammelt. Ein Rekord, wie sich Mitorganisator Andreas Küttner freut: „Eine Drei hatten wir noch nie vorn dran.“ Nach dem Auftakt am Dreikönigstag in der Callenberger Katharinenkirche waren...
