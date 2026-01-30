MENÜ
Sebastian Krapp mit seinen Kindern beim Auftakt in der Kirche Callenberg. Bild: Andreas Kretschel
Sebastian Krapp mit seinen Kindern beim Auftakt in der Kirche Callenberg. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Spendenrekord beim Dreikönigssingen rund um Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Kinder zwischen 1 und 17 Jahren waren fünf Tage lang in Rathäusern, Pflegeheimen und Familien unterwegs. Es ging dabei nicht nur ums Spendensammeln.

Die Sternsinger der katholischen Ortsgemeinde St. Pius Hohenstein-Ernstthal haben beim Dreikönigssingen in diesem Jahr 3165 Euro Bargeldspenden gesammelt. Ein Rekord, wie sich Mitorganisator Andreas Küttner freut: „Eine Drei hatten wir noch nie vorn dran.“ Nach dem Auftakt am Dreikönigstag in der Callenberger Katharinenkirche waren...
