  • Sternsinger-Segen „to go“: Warum findet der Auftakt zum Dreikönigssingen in der evangelischen Kirche Callenberg statt?

Sebastian Krapp mit seinen Sternsingern Maximilian, Elisa und Vincent (von links). Bild: Andreas Kretschel
Sebastian Krapp mit seinen Sternsingern Maximilian, Elisa und Vincent (von links). Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Sternsinger-Segen „to go“: Warum findet der Auftakt zum Dreikönigssingen in der evangelischen Kirche Callenberg statt?
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Sternsinger der katholischen Ortsgemeinde St. Pius Hohenstein-Ernstthal waren zu Hochneujahr in der Callenberger Katharinenkirche zu Besuch. Ihren Segen konnten Besucher auch mit nach Hause nehmen.

Die Katharinenkirche in Callenberg war bitterkalt. Trotzdem strömten am späten Nachmittag des 6. Januar mehrere Dutzend Besucher in die Kirche. Der Grund: Sternsinger der katholischen Ortsgemeinde St. Pius Hohenstein-Ernstthal waren zu Gast. Bereits zum zweiten Mal feiert die evangelische Kirche das Dreikönigssingen. Dabei sind die Sternsinger...
04.01.2026
2 min.
Segen für das Rochlitzer Rathaus: Sternsinger bringen christliche Botschaft
Rund 50 Kinder und Jugendliche ziehen dieser Tage in der Rochlitzer Region von Haus zu Haus. Die Sternsinger sammeln für Kinder, die arbeiten müssen.
Alexander Christoph
16:35 Uhr
2 min.
Rohr frei!: So werden Sie Verstopfungen in der Spüle los
Hausmittel wie Natron, Essig und heißes Wasser helfen, leichte Verstopfungen im Abfluss zu beseitigen und sind eine umweltfreundliche Alternative zu chemischen Reinigern.
Haare, Nudeln, feste Fette: Sie alle verstopfen gern den Abfluss. Wie man das Dauerbrennerproblem im Haushalt einfach löst.
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
16:30 Uhr
4 min.
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.
Stefan Stolp
11:45 Uhr
1 min.
Sternsinger sammeln Spenden in Rochlitz und Wechselburg
In wenigen Wochen sind die Sternsinger wieder in Rochlitz und der Region unterwegs, wie hier Anfang des Jahres.
Mit Kreide bewaffnet ziehen 50 junge Sternsinger los, um zwischen Burgstädt und Rochlitz den Segen „Christus segne dieses Haus“ an Türen anzubringen.
Alexander Christoph
Mehr Artikel