Sternsinger-Segen „to go“: Warum findet der Auftakt zum Dreikönigssingen in der evangelischen Kirche Callenberg statt?

Hohenstein-Ernstthal
Sternsinger der katholischen Ortsgemeinde St. Pius Hohenstein-Ernstthal waren zu Hochneujahr in der Callenberger Katharinenkirche zu Besuch. Ihren Segen konnten Besucher auch mit nach Hause nehmen.
Die Katharinenkirche in Callenberg war bitterkalt. Trotzdem strömten am späten Nachmittag des 6. Januar mehrere Dutzend Besucher in die Kirche. Der Grund: Sternsinger der katholischen Ortsgemeinde St. Pius Hohenstein-Ernstthal waren zu Gast. Bereits zum zweiten Mal feiert die evangelische Kirche das Dreikönigssingen. Dabei sind die Sternsinger...
