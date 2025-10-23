Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Weil sich der Abriss der Dresdner Straße 36 verzögert, bleibt die Straße länger dicht.
Weil sich der Abriss der Dresdner Straße 36 verzögert, bleibt die Straße länger dicht.
Hohenstein-Ernstthal
Sperrung der Dresdner Straße in Hohenstein-Ernstthal dauert länger
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine überraschenden Entdeckung beim Abriss der Dresdner Straße 36 führt zu Verzögerungen.

Autofahrer müssen sich auf eine längere Sperrung der Dresdner Straße in Hohenstein-Ernstthal einstellen. Weil das Haus Nummer 36 abgerissen wird, ist die Straße seit Ende September voll gesperrt. Ursprünglich sollte die Sperrung bis zum 24. Oktober dauern. Wie Sabine Herold, Sachgebietsleiterin des Straßenverkehrsamt, mitteilt, bleibt die...
29.08.2025
2 min.
Wegen Abriss an der Dresdner Straße: Straßensperrung in Hohenstein-Ernstthal
Voraussichtlich noch im September beginnt der Abriss der Dresdner Straße 36.
Die Dresdner Straße 36 ist in privater Hand. Dennoch hat Oberbürgermeister Lars Kluge jetzt per Eilentscheidung Geld für den Abriss der Immobilie freigegeben.
Cristina Zehrfeld
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
23.09.2025
2 min.
Vollsperrung der Dresdner Straße in Hohenstein-Ernstthal: Jetzt gibt es Klarheit über Dauer und geänderte Verkehrsführung
Weil die Dresdener Straße 36 abgerissen wird, muss die Straße gesperrt werden.
Vier Wochen lang muss die Dresdner Straße voll gesperrt werden. Grund ist der Abriss eines maroden Hauses.
Cristina Zehrfeld
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
Mehr Artikel