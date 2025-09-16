St. Egidien: Flucht von Mopedfahrer bleibt ohne Erfolg

Die Polizei kann einen 17-Jährigen und sein Moped zunächst nicht stoppen. Später finden die Beamten ihn und die Maschine doch noch.

St. Egidien.

In St. Egidien hat sich ein 17-jähriger Mopedfahrer am 15. September Ärger mit Polizei und Justiz eingehandelt. Laut Mitteilung fuhr der Jugendliche mit seiner Simson die Platanenstraße entlang, als Polizeibeamte ihn kontrollieren wollten. Allerdings flüchtete der 17-Jährige laut Polizei mit stark überhöhter Geschwindigkeit – auch durch eine Spielstraße. Die Polizisten konnten den Jugendlichen aber später stellen. An seiner Simson gab es bauliche Veränderungen, die dazu führten, dass seine Fahrerlaubnisklasse nicht dafür genügt und das Versicherungskennzeichen nicht ausreicht. Der 17-jährige Fahrer muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. (reu)