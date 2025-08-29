Tante-Emma-Laden in Gersdorf: Am Puls des Dorflebens

Hohenstein-Ernstthal
Das Bestellstübl von Yvonne Katzy ist ein Ladengeschäft, aber auch eine Servicestelle und ein beliebter Anlaufpunkt in der Dorfmitte. Doch hat dieser Tante-Emma-Laden Zukunft?
Den Tante-Emma-Laden von Yvonne Katzy zu beschreiben, ist keine leichte Sache. Am ehesten gelingt das mit einem Zitat des Gersdorfer Bürgermeisters Erik Seidel, der sagt: „Wenn ich mal mit Leuten reden will, dann gehe ich in Yvonnes Bestellstübl. Da trifft man immer jemanden.“ Dabei ist Yvonne Katzy keine Gersdorferin. Sie wohnt in...
