Transporter kollidiert mit Warnbaken auf der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Am Donnerstagmorgen kam ein Transporter auf der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal von der Fahrbahn ab.
Etwa 10.000 Euro Schaden sind am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 bei Hohenstein-Ernstthal entstanden. Laut Polizeisprecherin Christina Friedrich ist der 37-jährige Fahrer eines Mercedes-Kleintransporters am Ende einer Baustelle kurz nach der Anschlussstelle Hohenstein-Ernstthal nach links von der...
