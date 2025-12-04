Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Nach der Kollision mit Warnbaken musste dieser Transporter abgeschleppt werden.
Nach der Kollision mit Warnbaken musste dieser Transporter abgeschleppt werden. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Transporter kollidiert mit Warnbaken auf der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Am Donnerstagmorgen kam ein Transporter auf der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal von der Fahrbahn ab.

Etwa 10.000 Euro Schaden sind am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 bei Hohenstein-Ernstthal entstanden. Laut Polizeisprecherin Christina Friedrich ist der 37-jährige Fahrer eines Mercedes-Kleintransporters am Ende einer Baustelle kurz nach der Anschlussstelle Hohenstein-Ernstthal nach links von der...
