Trotz aller Bemühungen: Margitta G. (83) aus Lichtenstein bleibt seit fast zwei Monaten verschwunden

Hohenstein-Ernstthal
Seit dem 15. Juni wird die aus Reinsdorf stammende Frau vemisst. Zunächst wurden Kleidungsstücke entdeckt, aktuell gibt es jedoch keine Anhaltspunkte für eine weitere Suche.
Am 15. Juni hat die 83-jährige Margitta G. das Pflegeheim an der Inneren Zwickauer Straße in Lichtenstein verlassen – einen Tag später begann die öffentliche Suche nach der Vermissten. Doch alle Bemühungen verliefen bislang im Sande, aktuell haben sowohl die Polizei als auch die Vermisstensuche Sachsen/Thüringen die Suche nach der aus...
