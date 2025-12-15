MENÜ
Bei den Projekten in Malawi wird vor allem mit einheimischen Menschen gearbeitet, denn die Mission versteht sich als Hilfe zur Selbsthilfe.
Bei den Projekten in Malawi wird vor allem mit einheimischen Menschen gearbeitet, denn die Mission versteht sich als Hilfe zur Selbsthilfe.
Seit 2008 ist Harald Leitl regelmäßig mit Spendenaktionen in Afrika unterwegs. In Malawi profitieren vor allem Kinder von der Hilfe.
Seit 2008 ist Harald Leitl regelmäßig mit Spendenaktionen in Afrika unterwegs. In Malawi profitieren vor allem Kinder von der Hilfe.
Das Dorfentwicklungsprojekt Ubwenzi zeigt sich als grüne Oase in der ansonsten eher kargen Landschaft.
Das Dorfentwicklungsprojekt Ubwenzi zeigt sich als grüne Oase in der ansonsten eher kargen Landschaft.
Hohenstein-Ernstthal
Trotz giftiger Tiere und Boko Haram: Oberlungwitzer engagiert sich in Afrika
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Seit fast 20 Jahren reist Harald Leitl aus Oberlungwitz nach Afrika, um dort – fernab von touristischen Pfaden – ein besonderes Hilfsprojekt zu unterstützen.

Seit fast 20 Jahren reist Harald Leitl (68) aus Oberlungwitz regelmäßig nach Afrika. Wie oft genau er auf dem Schwarzen Kontinent war, weiß er gar nicht genau, doch er sagt: „Seit 2008 bin ich etwa jedes zweite Jahr dort.“ Er hat während dieser Zeit Länder von Ghana bis Sambia kennengelernt. Er hat Elefanten und Krokodile gesehen, wurde...
