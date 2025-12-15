Trotz giftiger Tiere und Boko Haram: Oberlungwitzer engagiert sich in Afrika

Seit fast 20 Jahren reist Harald Leitl aus Oberlungwitz nach Afrika, um dort – fernab von touristischen Pfaden – ein besonderes Hilfsprojekt zu unterstützen.

Seit fast 20 Jahren reist Harald Leitl (68) aus Oberlungwitz regelmäßig nach Afrika. Wie oft genau er auf dem Schwarzen Kontinent war, weiß er gar nicht genau, doch er sagt: „Seit 2008 bin ich etwa jedes zweite Jahr dort.“ Er hat während dieser Zeit Länder von Ghana bis Sambia kennengelernt. Er hat Elefanten und Krokodile gesehen, wurde...