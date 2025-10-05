Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Samstag wollte Mike Löffler vor seinem Edeka-Markt in Gersdorf mit Bürgern über die Zukunft seines Einkaufsmarktes sprechen.
Am Samstag wollte Mike Löffler vor seinem Edeka-Markt in Gersdorf mit Bürgern über die Zukunft seines Einkaufsmarktes sprechen. Bild: Markus Pfeifer
Am Samstag wollte Mike Löffler vor seinem Edeka-Markt in Gersdorf mit Bürgern über die Zukunft seines Einkaufsmarktes sprechen.
Am Samstag wollte Mike Löffler vor seinem Edeka-Markt in Gersdorf mit Bürgern über die Zukunft seines Einkaufsmarktes sprechen. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
„Tu uns das nicht an, dass du zumachst“: Gersdorfer Edeka-Chef trifft Kunden zum Krisengespräch
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Edeka-Inhaber Mike Löffler wollte am Samstag mit Gersdorfer Bürgern ins Gespräch kommen. Sein Geschäft steht auf der Kippe. Doch wer interessiert sich für das Anliegen des Geschäftsinhabers?

Kurz vor 10 Uhr ist der Edeka in Gersdorf am Samstag gut besucht. Vorm Eingang stehen Rollbehälter mit Beetpflanzen. Zum Aktionspreis von 69 Cent sind Stiefmütterchen und Hornveilchen im Angebot. Die aus dem Geschäft kommenden Kunden haben es eilig, denn das Wetter ist ungemütlich. Viele haben nur Beutel dabei. Trotz des ruppigen Windes sind...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
20:02 Uhr
2 min.
Spanischer Ex-Europameister Jordi Alba beendet Karriere
Macht in Kürze Schluss: Spaniens Ex-Nationalspieler Jordi Alba (Archivbild)
Jordi Alba war einst ein Weltklasse-Linksverteidiger und spielt in Miami an der Seite von Lionel Messi. Damit ist bald Schluss.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
05.10.2025
2 min.
Kommentar zu Gersdorfer Edeka-Chef trifft Kunden: Eulen nach Athen tragen
Meinung
Redakteur
Zu wenige Kunden nutzen den Gersdorfer Edeka-Markt.
Der Edeka-Inhaber Mike Löffler möchte seinen Laden gern auch in Zukunft betreiben. Doch will er überleben, dann muss er mehr Kunden an sich binden. Was hat das Gesprächsangebot gebracht?
Cristina Zehrfeld
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
01.10.2025
2 min.
Schließen oder nicht schließen? – Gersdorfer Edeka-Inhaber will wissen, ob Bürger seinen Laden noch wollen
Edeka-Inhaber Mike Löffler sucht am Samstag das Gespräch mit Bürgern.
Der Edeka-Inhaber Mike Löffler schwankt derzeit zwischen Kampfgeist und Frust. Am Samstag sucht er das Gespräch zu Kunden und Bürgern.
Cristina Zehrfeld
20:00 Uhr
4 min.
Fußball-Benefizkick: Die „Ossis“ von Vogut gewinnen auch das Rückspiel gegen die Oberfranken
Die Vogut-Auswahl aus dem Vogtland (hier beim Einlauf) ging auch aus dem Rückspiel mit 4:2 als Sieger hervor.
Das Event am Donnerstag brachte die Kicker aus Oberfranken und dem Vogtland sowie ihre Fans zusammen. Mit einem beeindruckenden Startbetrag von knapp 3.000 Euro beginnt nun der Spendenmarathon. Der 4:2-Sieg der Gäste ist dabei eher nebensächlich.
Karsten Repert
Mehr Artikel