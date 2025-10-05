„Tu uns das nicht an, dass du zumachst“: Gersdorfer Edeka-Chef trifft Kunden zum Krisengespräch

Hohenstein-Ernstthal
Edeka-Inhaber Mike Löffler wollte am Samstag mit Gersdorfer Bürgern ins Gespräch kommen. Sein Geschäft steht auf der Kippe. Doch wer interessiert sich für das Anliegen des Geschäftsinhabers?
Kurz vor 10 Uhr ist der Edeka in Gersdorf am Samstag gut besucht. Vorm Eingang stehen Rollbehälter mit Beetpflanzen. Zum Aktionspreis von 69 Cent sind Stiefmütterchen und Hornveilchen im Angebot. Die aus dem Geschäft kommenden Kunden haben es eilig, denn das Wetter ist ungemütlich. Viele haben nur Beutel dabei. Trotz des ruppigen Windes sind...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.