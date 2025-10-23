Unfall mit drei Autos auf der B 173 in Oberlungwitz: Sachschaden summiert sich auf 30.000 Euro

Bei einem riskanten Überholvorgang in Oberlungwitz ist es zur Kollision gekommen. Ein elfjähriges Kind wurde verletzt.

Auf rund 30.000 Euro beziffert die Polizei den Sachschaden nach einem Unfall am Mittwoch auf der B 173 in Oberlungwitz. Dabei wurden drei Fahrzeuge beschädigt. Ein 43-jähriger Kia-Fahrer fuhr um etwa 7.30 Uhr auf der B 173 Richtung Poststraße. Laut Polizeisprecherin Karolin Hemp setzte er trotz unklarer Verkehrslage zum Überholen an – und...