Vergessene Sinfonie erlebt zweite Uraufführung in der Christophorikirche Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Mehr als 120 Jahre nach ihrer ersten Aufführung ist die Sinfonie für Orgel und Orchester des Komponisten Erich Wolf Degner erneut erklungen.
Sozusagen seine zweite Uraufführung hat die Sinfonie für Orgel und Orchester in e-Moll des in Hohenstein-Ernstthal geborenen Komponisten Erich Wolf Degner in der Christophorikirche erlebt. Degner hatte das Werk 1899/1900 in Graz (Österreich) komponiert. 1901 ist es dort vermutlich zum ersten und bislang einzigen Mal aufgeführt worden. Jetzt...
