Das Bild „Synthesizer (Veem) – Vernichtungs-Erhaltungs-Eneuerungs-Maschine“ von Steffen Terk stammt aus dem Jahr 1975. Bild: Markus Pfeifer
Das Bild „Synthesizer (Veem) – Vernichtungs-Erhaltungs-Eneuerungs-Maschine“ von Steffen Terk stammt aus dem Jahr 1975. Bild: Markus Pfeifer
Villa Richter in Gersdorf zeigt Werke verfemter DDR-Künstler
Von Bernd Appel
Sie wollten neue Wege gehen und gerieten deshalb schnell ins Visier der Stasi: Die Künstlergruppe „Lücke“ war in den 1970er-Jahren in Dresden aktiv. Die Albrecht-Mugler-Stiftung präsentiert über 50 Werke.

Die „illegalen“ Künstler hatten eine kurze, aber sehr intensive gemeinsame Zeit: Von 1971 bis 1976 bildeten Harald Gallasch, Wolfgang Opitz, Steffen Terk und A.R. Penck in Dresden die Gruppe „Lücke“. Der Name ist ein ironischer Bezug auf die berühmte Dresdner Künstlergruppe „Brücke“. Weil sie mit dem staatlich propagierten...
