Villa Richter in Gersdorf zeigt Werke verfemter DDR-Künstler

Hohenstein-Ernstthal
Sie wollten neue Wege gehen und gerieten deshalb schnell ins Visier der Stasi: Die Künstlergruppe „Lücke“ war in den 1970er-Jahren in Dresden aktiv. Die Albrecht-Mugler-Stiftung präsentiert über 50 Werke.
Die „illegalen“ Künstler hatten eine kurze, aber sehr intensive gemeinsame Zeit: Von 1971 bis 1976 bildeten Harald Gallasch, Wolfgang Opitz, Steffen Terk und A.R. Penck in Dresden die Gruppe „Lücke“. Der Name ist ein ironischer Bezug auf die berühmte Dresdner Künstlergruppe „Brücke“. Weil sie mit dem staatlich propagierten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.