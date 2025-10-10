Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ab Montag gibt es zwischen Oberlungwitz und Hohenstein-Ernstthal eine Vollsperrung.
Ab Montag gibt es zwischen Oberlungwitz und Hohenstein-Ernstthal eine Vollsperrung. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Vollsperrung zwischen Oberlungwitz und Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Wegen Kanalreinigungsarbeiten wird eine Verbindungsstraße zwischen Oberlungwitz und Hohenstein-Ernstthal von Montag bis Donnerstag voll gesperrt.

Autofahrer müssen sich in der kommenden Woche auf eine Vollsperrung zwischen Oberlungwitz und Hohenstein-Ernstthal einstellen. Betroffen ist die Nutzung. Von Oberlungwitz kommend ist die Straße ab dem Abzweig nach Wüstenbrand in Richtung Hohenstein-Ernstthal voll gesperrt. Grund dafür sind Kanalreinigungsarbeiten im Straßenabschnitt zwischen...
