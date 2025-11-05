Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Silvana Lenzen hat im Callenberger Ortsteil Langenberg den Salon „Elegant Beauty“ eröffnet. Bild: Andreas Kretschel
Silvana Lenzen hat im Callenberger Ortsteil Langenberg den Salon „Elegant Beauty“ eröffnet. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Vom Drei-Sterne-Hotel aufs Dorf: Kosmetikerin öffnet Salon in Langenberg
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Silvana Lenzen hat Friseurin gelernt und sich zur Kosmetikerin weitergebildet. Sie war Chefkosmetikerin im „Röhrsdorfer Hof“ und hat nun einen eigenen Salon eröffnet. Warum dieser Wechsel?

Beim Abbiegen von der Dorfstraße im Callenberger Ortsteil Langenberg auf den Thomas-Müntzer-Weg, kommen mir Zweifel. Befinde ich mich wirklich auf dem rechten Weg? Die kleine Straße ist so schmal, dass ich nur hoffen kann, dass mir nichts entgegenkommt. Immerhin: Nach nicht einmal 100 Metern weist ein Schild darauf hin, dass man zu „Elegant...
03.03.2025
1 min.
Tierheim Langenberg: Neues Zuhause für Wellensittiche gesucht
Das Tierheim Langenberg sucht ein neues Zuhause für vier junge Wellensittiche.
Vier Wellensittiche beleben derzeit den Aufenthaltsraum im Tierheim. Doch sie sollen keine dauerhaften Gäste sein.
Cristina Zehrfeld
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
09:42 Uhr
1 min.
Detonation in Reihenhaus: 83-Jähriger wird weiter gesucht
Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz, um die Person zu finden.
Nach der Detonation am Freitagabend konnten die Einsatzkräfte den Mann noch immer nicht finden.
26.02.2025
4 min.
Problemhündin Pippa: Siebenmal vermittelt und trotzdem noch im Tierheim Langenberg
Die fünfjährige Jagdhündin Pippa wurde vom Tierheim Langenberg bereits siebenmal an Interessenten vermittelt. Meistens wurde sie bereits nach wenigen Tagen zurückgebracht. Dabei ist sie eigentlich ein liebes Tier.
Eine Ausbildung zum Leichenspürhund oder Fährtenhund: Das wünscht sich Tierheimchefin Jana Berger für Pippa. Warum haben schon so viele ihrer Halter aufgegeben?
Cristina Zehrfeld
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
Mehr Artikel