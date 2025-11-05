Vom Drei-Sterne-Hotel aufs Dorf: Kosmetikerin öffnet Salon in Langenberg

Silvana Lenzen hat Friseurin gelernt und sich zur Kosmetikerin weitergebildet. Sie war Chefkosmetikerin im „Röhrsdorfer Hof“ und hat nun einen eigenen Salon eröffnet. Warum dieser Wechsel?

Beim Abbiegen von der Dorfstraße im Callenberger Ortsteil Langenberg auf den Thomas-Müntzer-Weg, kommen mir Zweifel. Befinde ich mich wirklich auf dem rechten Weg? Die kleine Straße ist so schmal, dass ich nur hoffen kann, dass mir nichts entgegenkommt. Immerhin: Nach nicht einmal 100 Metern weist ein Schild darauf hin, dass man zu „Elegant...