Von der Garage bis zum Hubschrauberlandeplatz: Wie ein Bauunternehmen in Hohenstein-Ernstthal der Krise trotzt

Hohenstein-Ernstthal
Trotz schwieriger Bauzeiten ist bei der HIB GmbH viel los: 26 Baustellen laufen aktuell parallel, die Auftragsbücher sind voll, heißt es. Wie gelingt das?
Während die Baubranche deutschlandweit über schwierige Bedingungen klagt, hat ein Unternehmen in Hohenstein-Ernstthal derzeit gut zu tun. „Aktuell haben wir 26 laufende Baustellen“, sagt Maik Hirrich, der Geschäftsführer der HIB GmbH. Mit 30 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz zwischen acht und neun Millionen Euro zählt die Firma in der...
