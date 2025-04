Von Heuschnupfen und Schluckstörungen: Neue HNO-Praxis in Hohenstein-Ernstthal eröffnet

In der neuen HNO-Praxis am Ärztehaus ist alles von Hörscreening bis hin zu kleineren Operationen möglich. Doch Mikhaylo Lyashenko bietet auch zusätzlichen Service an. Welchen?

Eine neue Hals-Nasen-Ohren-Praxis wurde gerade in der Immanuel-Kant-Straße 30 in Hohenstein-Ernstthal eröffnet. In der ehemaligen Apotheke auf dem Gelände des Ärztehauses am Bahnhof praktiziert seit Mitte April der aus der Ukraine stammende Mikhaylo Lyashenko. Für den Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde ist es die erste eigene Praxis.... Eine neue Hals-Nasen-Ohren-Praxis wurde gerade in der Immanuel-Kant-Straße 30 in Hohenstein-Ernstthal eröffnet. In der ehemaligen Apotheke auf dem Gelände des Ärztehauses am Bahnhof praktiziert seit Mitte April der aus der Ukraine stammende Mikhaylo Lyashenko. Für den Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde ist es die erste eigene Praxis....