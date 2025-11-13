Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Marian Bertz, Leiter des Karl-May-Hauses, hält einen Vortrag zu Karl May und der Ephorie Chemnitz.
Marian Bertz, Leiter des Karl-May-Hauses, hält einen Vortrag zu Karl May und der Ephorie Chemnitz. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Marian Bertz, Leiter des Karl-May-Hauses, hält einen Vortrag zu Karl May und der Ephorie Chemnitz.
Marian Bertz, Leiter des Karl-May-Hauses, hält einen Vortrag zu Karl May und der Ephorie Chemnitz. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Vortrag in Hohenstein-Ernstthal beleuchtet Karl Mays Chemnitzer Jahre
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bevor Karl May mit „Winnetou“ berühmt wurde, hat er als Lehrer gearbeitet. Marian Bertz beleuchtet das Ende dieser Tätigkeit.

Ein Vortrag über „Die Ephorie Chemnitz: Karl May, Robert Kohl und die Chemnitzer Nikolaikirche“ ist am Freitag, 18 Uhr in der Karl-May-Begegnungsstätte in Hohenstein-Ernstthal zu hören. Referent ist Marian Bertz. Der Leiter des Karl-May-Hauses greift ein besonders spannendes Kapitel aus dem Leben des Abenteuerschriftstellers auf. May hat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:00 Uhr
1 min.
„Kanadischer Hutzenohmd“ in Hohenstein-Ernstthal
Innerhalb der Ausstellung „May Be Hero“ gibt es am Sonntag ein besonderes Dinner.
Deutsch-tschechisch-kanadischer Abend: Gemeinsames Essen, Gespräche und Tanzvorführungen laden zum Mitmachen ein.
Cristina Zehrfeld
13:00 Uhr
3 min.
Mit Gottes Hilfe an die Tabellenspitze: Pfarrer Gero Erber ist Fan der Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen
Gero Erber zählt zu den treuen Fans der Pausaer Ringer.
Gero Erber ist Pfarrer des Kirchspiels Unterkoskau im Kirchenkreis Schleiz – und er ist Fan der Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen. Jörg Richter sprach mit ihm über seine Tätigkeit und die Liebe zum Ringkampf.
Jörg Richter
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13:00 Uhr
3 min.
Seit mehr als 50 Jahren auf Achse: Eppendorfer Jubilar kennt keinen Ruhestand
In seinem Element: Reiner Rechenberger (l.) interviewt zum Radrennen in Großwaltersdorf Gerhard Richter.
Reiner Rechenberger ist Fußballfan, Sportmoderator und Radsportexperte. Jetzt hat der Eppendorfer seinen 85. Geburtstag gefeiert.
Knut Berger
07.10.2025
1 min.
Karl-May-Vortrag in Hohenstein-Ernstthal: Neues Thema, neues Datum
Die Lyrik von Karl May steht im Mittelpunkt eines Vortrags in der Karl-May-Begegnungsstätte.
Der Vortrag „Karl May im Kreuzfeuer“ muss wegen Erkrankung ausfallen. Doch es gibt Ersatz.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel