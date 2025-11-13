Vortrag in Hohenstein-Ernstthal beleuchtet Karl Mays Chemnitzer Jahre

Bevor Karl May mit „Winnetou“ berühmt wurde, hat er als Lehrer gearbeitet. Marian Bertz beleuchtet das Ende dieser Tätigkeit.

Ein Vortrag über „Die Ephorie Chemnitz: Karl May, Robert Kohl und die Chemnitzer Nikolaikirche“ ist am Freitag, 18 Uhr in der Karl-May-Begegnungsstätte in Hohenstein-Ernstthal zu hören. Referent ist Marian Bertz. Der Leiter des Karl-May-Hauses greift ein besonders spannendes Kapitel aus dem Leben des Abenteuerschriftstellers auf. May hat...