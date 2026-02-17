MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei einem Vortrag geht es um die Verbindungen zwischen Karl May und Frankreich.
Bei einem Vortrag geht es um die Verbindungen zwischen Karl May und Frankreich. Bild: Andreas Kretschel
Bei einem Vortrag geht es um die Verbindungen zwischen Karl May und Frankreich.
Bei einem Vortrag geht es um die Verbindungen zwischen Karl May und Frankreich. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Vortrag über „Karl May und Frankreich“ in Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem Vortrag von Jean-Louis Detandt geht es am Freitag um die Verbindung zwischen Karl May und Frankreich.

Ein Vortrag unter dem Titel „Karl May und Frankreich“ ist am Freitag ab 18 Uhr in der Karl-May-Begegnungsstätte in Hohenstein-Ernstthal zu erleben. Zu Gast ist Jean-Louis Detandt aus Neubourg/Elsass (Frankreich). Die Veranstaltung beleuchtet die Verbindung zwischen dem Schriftsteller und Frankreich. Zu Lebzeiten hatte Karl May kaum direkten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
1 min.
100 Jahre Villa Bärenfett: Vortrag im Karl-May-Haus Hohenstein-Ernstthal
Der wissenschaftliche Direktor des Karl-May-Museums spricht über die Vergangenheit und Zukunft der größten Indianerausstellung in Deutschland.
Cristina Zehrfeld
09:30 Uhr
1 min.
Freiberg: Familienführung im Museum – Termin im Februar
In den Winterferien gibt es im Museum Freiberg noch eine Familienführung.
Detektivblick in der Sonderausstellung: Das Stadtmuseum lädt Familien in den Ferien noch zu einer Führung ein. Teilnahme im Eintritt, Anmeldung nötig.
Farhad Salmanian
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
09:12 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.02.2026
 8 Bilder
Ein Darsteller der Sambaschule Beija Flor zieht während der Karnevalsfeierlichkeiten im Sambadrom durch die Straßen.
16.02.2026
3 min.
Deutschlandticket wieder teurer: So reagieren Fahrgäste in Sachsen
Eine Mitarbeiterin der Chemnitzer Verkehrsbetriebe mit einer Chipkarte für Bus und Bahn. Bei Preiserhöhungen kündigen Kunden ihr Deutschlandticket - aber danach wird es spannend.
Der monatliche Pauschalpreis für den ÖPNV wurde zum zweiten Mal erhöht, es gab Kündigungen. Ist das Deutschlandticket noch attraktiv? So sieht es in der Region aus.
Oliver Hach
27.01.2026
2 min.
Emotionales Gedenken in Hohenstein-Ernstthal: Wie sich die Urenkelin an Hans Zesewitz erinnert
Im Beisein seiner Urenkelin Katrin Hisslinger (links) wurde Hans Zesewitz geehrt.
Mit einer Kranzniederlegung wurde am Dienstag des Lehrers und Karl-May-Forschers Hans Zesewitz gedacht. Seine Urenkelin schilderte, wie prägend er für ihr Leben war.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel