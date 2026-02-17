Vortrag über „Karl May und Frankreich“ in Hohenstein-Ernstthal

In einem Vortrag von Jean-Louis Detandt geht es am Freitag um die Verbindung zwischen Karl May und Frankreich.

Ein Vortrag unter dem Titel „Karl May und Frankreich“ ist am Freitag ab 18 Uhr in der Karl-May-Begegnungsstätte in Hohenstein-Ernstthal zu erleben. Zu Gast ist Jean-Louis Detandt aus Neubourg/Elsass (Frankreich). Die Veranstaltung beleuchtet die Verbindung zwischen dem Schriftsteller und Frankreich. Zu Lebzeiten hatte Karl May kaum direkten...