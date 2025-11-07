Vortrag zum Soldatenfriedhof am Bethlehemstift Hohenstein-Ernstthal

Reinhard Schüppel spricht über den Friedhof, der zur Beerdigung von Kriegsgefangenen angelegt, später aber zum „Heldenfriedhof“ wurde.

In der Vortragsreihe „Friedhöfe in Hohenstein-Ernstthal" wird am Dienstag, 11. November, der Soldatenfriedhof am Bethlehemstift vorgestellt. Referent Reinhard Schüppel hat zur Historie dieses Friedhofs recherchiert. Angelegt wurde dieser Anfang der 1940er-Jahre für die Beerdigung verstorbener Kriegsgefangene aus neun Nationen, weil eine...