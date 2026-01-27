„Wahnsinn“ rund um Gold und Silber: Preis-Explosion wirbelt auch Lichtensteiner Münzhandel durcheinander

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Grit Streubel mit silbernen 20-Euro-Gedenkmünzen der Bundesrepublik: Wegen der Preisexplosion gibt es erstmals einen Ausgabestopp für derartige Münzen.
Grit Streubel mit silbernen 20-Euro-Gedenkmünzen der Bundesrepublik: Wegen der Preisexplosion gibt es erstmals einen Ausgabestopp für derartige Münzen. Bild: Andreas Kretschel
Diese Goldmünze der Bundesrepublik zur Altstadt in Regensburg hat vor zehn Jahren 624 Euro gekostet, aktuell lag der Wert bei 2175 Euro. Verkauft wurde sie trotzdem gerade.
Diese Goldmünze der Bundesrepublik zur Altstadt in Regensburg hat vor zehn Jahren 624 Euro gekostet, aktuell lag der Wert bei 2175 Euro. Verkauft wurde sie trotzdem gerade. Bild: Andreas Kretschel
Solche typischen Anlagemünzen aus Silber wie Maple Leaf (Kanada), Britannia (Großbritannien) und American Eagle (USA) kosten bei Grit Streubel inzwischen über 100 Euro pro Stück.
Solche typischen Anlagemünzen aus Silber wie Maple Leaf (Kanada), Britannia (Großbritannien) und American Eagle (USA) kosten bei Grit Streubel inzwischen über 100 Euro pro Stück. Bild: Andreas Kretschel
Grit Streubel mit silbernen 20-Euro-Gedenkmünzen der Bundesrepublik: Wegen der Preisexplosion gibt es erstmals einen Ausgabestopp für derartige Münzen.
Grit Streubel mit silbernen 20-Euro-Gedenkmünzen der Bundesrepublik: Wegen der Preisexplosion gibt es erstmals einen Ausgabestopp für derartige Münzen. Bild: Andreas Kretschel
Diese Goldmünze der Bundesrepublik zur Altstadt in Regensburg hat vor zehn Jahren 624 Euro gekostet, aktuell lag der Wert bei 2175 Euro. Verkauft wurde sie trotzdem gerade.
Diese Goldmünze der Bundesrepublik zur Altstadt in Regensburg hat vor zehn Jahren 624 Euro gekostet, aktuell lag der Wert bei 2175 Euro. Verkauft wurde sie trotzdem gerade. Bild: Andreas Kretschel
Solche typischen Anlagemünzen aus Silber wie Maple Leaf (Kanada), Britannia (Großbritannien) und American Eagle (USA) kosten bei Grit Streubel inzwischen über 100 Euro pro Stück.
Solche typischen Anlagemünzen aus Silber wie Maple Leaf (Kanada), Britannia (Großbritannien) und American Eagle (USA) kosten bei Grit Streubel inzwischen über 100 Euro pro Stück. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
„Wahnsinn“ rund um Gold und Silber: Preis-Explosion wirbelt auch Lichtensteiner Münzhandel durcheinander
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Edelmetall-Preise schießen scheinbar unaufhaltsam nach oben. Dies hat Folgen auch für eine der letzten Münzhändlerinnen Westsachsens und die vielen Sammler, die regelmäßig bei ihr kaufen.

Was seit einem Jahr am Edelmetall-Markt passiert, das hat sich auch Münzhändlerin Grit Streubel nicht träumen lassen: Mit „Wahnsinn“ sei das Geschehen gut zu beschreiben, sagt die Lichtensteinerin, die seit 26 Jahren ihren Laden an der Ernst-Thälmann-Straße ihrer Heimatstadt betreibt. Im Wochentakt gibt es neue Allzeit-Höchststände bei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.01.2026
3 min.
Künftiges Lichtensteiner Naturbad: Jetzt fällen die Profis
Ein Minibagger mit Fällgreifer, gefahren von Sandro Winkler, war diese Woche im Bad-Gelände unterwegs. Zunächst wurden die Bäume entlang des Zauns entfernt.
Seit dieser Woche sind Bagger im Gelände unterwegs. Doch wie sieht es überhaupt mit den Fördermitteln für das Projekt aus?
Bernd Appel
16:00 Uhr
1 min.
Lauterbacher Winterfeuer mit Umzug und Basteln für Kinder
Beim Winterfeuer des Lauterbacher Landlustvereins findet auch ein Umzug statt.
Der örtliche Landlustverein startet am Samstag mit einer Traditionsveranstaltung ins Veranstaltungsjahr.
Roland Wagner
16:00 Uhr
3 min.
Neuer Parkplatz am Fichtelberg – Oberwiesenthal schaltet Anwälte ein
Vorn die Fläche am Skihang, auf der bis zu 100 Autos Platz finden sollen.
Am Dienstagabend hat der Stadtrat des Kurorts über den Antrag einer Berliner Eigentümergesellschaft abgestimmt, direkt am Skihang einen Parkplatz für bis zu 100 Autos einzurichten. Wie es weitergeht.
Kjell Riedel
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
23.01.2026
2 min.
Nach Polizeieinsatz in Lichtenstein: „Unverständlich, wie man in diesem Haus leben kann“
Spezialkräfte der Polizei und die Lichtensteiner Feuerwehr durchsuchten am Donnerstagnachmittag gemeinsam das Haus.
Die Einsatzkräfte gingen zwischenzeitlich davon aus, dass der Hausbesitzer tot ist. Doch es gibt Lebenszeichen. Dabei ist weiterhin unklar, wo sich der Mann aufhält.
Bernd Appel
27.01.2026
4 min.
Oberbürgermeister statt Gemeinderat: Philipp Preißler zieht sich aus Großhartmannsdorf zurück
Philipp Preißler im August 2024 vor der ersten Sitzung des Gemeinderates Großhartmannsdorf in der aktuellen Legislaturperiode.
Mehr als elf Jahre arbeitete Philipp Preißler im Gemeinderat von Großhartmannsdorf mit. Jetzt hat er seinen Ausschluss selbst beantragt. Was bewegt ihn dazu? Und wer übernimmt seinen Sitz?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel