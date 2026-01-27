„Wahnsinn“ rund um Gold und Silber: Preis-Explosion wirbelt auch Lichtensteiner Münzhandel durcheinander

Die Edelmetall-Preise schießen scheinbar unaufhaltsam nach oben. Dies hat Folgen auch für eine der letzten Münzhändlerinnen Westsachsens und die vielen Sammler, die regelmäßig bei ihr kaufen.

Was seit einem Jahr am Edelmetall-Markt passiert, das hat sich auch Münzhändlerin Grit Streubel nicht träumen lassen: Mit „Wahnsinn" sei das Geschehen gut zu beschreiben, sagt die Lichtensteinerin, die seit 26 Jahren ihren Laden an der Ernst-Thälmann-Straße ihrer Heimatstadt betreibt. Im Wochentakt gibt es neue Allzeit-Höchststände bei...