Was hat Lichtenstein von der Kulturhauptstadt?

Am Sonntag ist Stefan Tschök im Kulturpalais Lichtenstein zu Gast. Sein Buch „Was? Chemnitz?!“ steht im Zentrum einer Lesung mit Gesprächsrunde. Doch die läuft anders als bisher in dieser Talkreihe.

Der Chemnitzer Autor Stefan Tschök ist am Sonntag im Lichtensteiner Kulturpalais zu Gast. Im Mittelpunkt steht sein Buch mit dem Titel „Was? Chemnitz?! – Von den Risiken und Nebenwirkungen einer Kulturhauptstadt. Und warum am Ende (meist) alles gut wird.“ Innerhalb einer Talk-Reihe will der Autor 2025 alle 38 Orte entlang des Purple Paths...