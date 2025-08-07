Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Wasserrohrbruch flutete am Donnerstagvormittag die Hofer Straße in Oberlungwitz.
Ein Wasserrohrbruch flutete am Donnerstagvormittag die Hofer Straße in Oberlungwitz. Bild: Markus Pfeifer
Ein Wasserrohrbruch flutete am Donnerstagvormittag die Hofer Straße in Oberlungwitz.
Ein Wasserrohrbruch flutete am Donnerstagvormittag die Hofer Straße in Oberlungwitz. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Wasserrohrbruch sorgt in Oberlungwitz für Behinderungen
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Ortsmitte von Oberlungwitz gab es am Donnerstag einen Schaden an der Wasserleitung. Das hat Folgen für den Verkehr auf der Bundesstraße 173.

Oberlungwitz.

An den Bordsteinen der Bundesstraße 173 in Oberlungwitz direkt am Rathaus sprudelte am Donnerstagvormittag das Wasser aus dem Untergrund. Offenkundig gab es hier einen Schaden an der Trinkwasserleitung. Nachdem das Wasser von Mitarbeitern des Regionalen Zweckverbandes Trinkwasser (RZV) abgestellt wurde, begann die Suche nach dem Schaden. Dafür wurde die Bundestraße halbseitig gesperrt. Laut Norbert Conrad, Geschäftsführer des RZV, liegt in der Straße eine 15 Zentimeter starke Hauptleitung, die teilweise mehr als 100 Jahre alt ist. Conrad geht davon aus, dass die Reparatur ohne Vollsperrung der B173 möglich ist. Durch den Schaden waren 25 Gebäude ohne Wasserversorgung. Ein Wasserwagen wurde am Rathaus aufgestellt. (mpf)

Das Wasser quoll am Straßenrand kräftig aus dem Untergrund.
Das Wasser quoll am Straßenrand kräftig aus dem Untergrund. Bild: Markus Pfeifer
Das Wasser quoll am Straßenrand kräftig aus dem Untergrund.
Das Wasser quoll am Straßenrand kräftig aus dem Untergrund. Bild: Markus Pfeifer
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
25.07.2025
1 min.
Wasserrohrbruch auf dem Chemnitzer Kaßberg
Wasserrohrbruch auf dem Kaßberg. Entlang der Theodor-Lessing-Straße lief das Wasser.
Zahlreiche Haushalte mussten am Freitag ohne Wasser auskommen. Die Reparaturarbeiten sollen sich bis zum Nachmittag hinziehen.
Jana Peters
13.06.2025
4 min.
Cyberangriffe und Co: Trinkwasserversorgung in Gornsdorf nun auch im Krisenfall sicherer
Drückten am Freitag symbolisch den Knopf für die offizielle Inbetriebnahme des Gornsdorfer Hochbehälters (v. l.): Sylvio Krause (Verbandsvorsitzender Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Lugau-Glauchau), Uwe Klein (Firma Krause und Co), Andreas Fischer (Bauer Tiefbauplanung) und Michael Tägl, Bürgermeister von Gornsdorf.
Rund 1,8 Millionen Euro hat der zuständige Zweckverband in Gornsdorf investiert. Ein neuer Wasserhochbehälter wurde nun offiziell in Betrieb genommen. Er soll auch bei Stromausfall eine deutlich längere Versorgung gewährleisten.
Michael Urbach
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
Mehr Artikel