Wasserrohrbruch sorgt in Oberlungwitz für Behinderungen

In der Ortsmitte von Oberlungwitz gab es am Donnerstag einen Schaden an der Wasserleitung. Das hat Folgen für den Verkehr auf der Bundesstraße 173.

Oberlungwitz.

An den Bordsteinen der Bundesstraße 173 in Oberlungwitz direkt am Rathaus sprudelte am Donnerstagvormittag das Wasser aus dem Untergrund. Offenkundig gab es hier einen Schaden an der Trinkwasserleitung. Nachdem das Wasser von Mitarbeitern des Regionalen Zweckverbandes Trinkwasser (RZV) abgestellt wurde, begann die Suche nach dem Schaden. Dafür wurde die Bundestraße halbseitig gesperrt. Laut Norbert Conrad, Geschäftsführer des RZV, liegt in der Straße eine 15 Zentimeter starke Hauptleitung, die teilweise mehr als 100 Jahre alt ist. Conrad geht davon aus, dass die Reparatur ohne Vollsperrung der B173 möglich ist. Durch den Schaden waren 25 Gebäude ohne Wasserversorgung. Ein Wasserwagen wurde am Rathaus aufgestellt. (mpf)