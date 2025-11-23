Weihnachtsfrühstart mit Tradition eröffnet den Jahresendspurt im Reichenbacher Hotel

Bei Beierleins gab es wieder einen kleinen Weihnachtsmarkt – zum 10. Mal schon vor dem „offiziellen“ Beginn der Adventszeit. Das hat einen einfachen Grund.

Der Veranstaltungskalender ist in den nächsten Wochen nicht nur in Callenberg mit seinen sieben Ortsteilen ziemlich voll. Auch die großen Weihnachtsmärkte in der Region beginnen, weshalb die kleine Variante an Beierleins Landgasthaus & Hotel im Callenberger Ortsteil Reichenbach eben wieder eine Woche vor dem ersten Adventswochenende... Der Veranstaltungskalender ist in den nächsten Wochen nicht nur in Callenberg mit seinen sieben Ortsteilen ziemlich voll. Auch die großen Weihnachtsmärkte in der Region beginnen, weshalb die kleine Variante an Beierleins Landgasthaus & Hotel im Callenberger Ortsteil Reichenbach eben wieder eine Woche vor dem ersten Adventswochenende...