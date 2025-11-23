Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei Beierleins in Reichenbach war am Samstag beim kleinen Weihnachtsmarkt viel los.
Bei Beierleins in Reichenbach war am Samstag beim kleinen Weihnachtsmarkt viel los. Bild: Markus Pfeifer
Bei Beierleins in Reichenbach war am Samstag beim kleinen Weihnachtsmarkt viel los.
Bei Beierleins in Reichenbach war am Samstag beim kleinen Weihnachtsmarkt viel los. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Weihnachtsfrühstart mit Tradition eröffnet den Jahresendspurt im Reichenbacher Hotel
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei Beierleins gab es wieder einen kleinen Weihnachtsmarkt – zum 10. Mal schon vor dem „offiziellen“ Beginn der Adventszeit. Das hat einen einfachen Grund.

Der Veranstaltungskalender ist in den nächsten Wochen nicht nur in Callenberg mit seinen sieben Ortsteilen ziemlich voll. Auch die großen Weihnachtsmärkte in der Region beginnen, weshalb die kleine Variante an Beierleins Landgasthaus & Hotel im Callenberger Ortsteil Reichenbach eben wieder eine Woche vor dem ersten Adventswochenende...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
01.10.2025
2 min.
Kürbisfest Reichenbach: Wer kocht die schmackhafteste Kürbissuppe?
Am Sonntag um 14.30 Uhr beginnt das Wiegen beim Kürbisfest in Reichenbach.
Zum 11. Mal wird das Kürbisfest an der Kulturellen Begegnungsstätte in Reichenbach gefeiert. Als Hauptpreis gibt es einen Rundflug im Leichtflugzeug zu gewinnen.
Cristina Zehrfeld
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
24.11.2025
3 min.
Vertrauter Dodiks gewinnt Wahl in serbischem Teil Bosniens
Sinisa Karan ist ein Vertrauter des bisherigen Präsidenten Milorad Dodik.
Karan wird neuer Präsident der ethnisch vorwiegend serbischen Republika Srpska. Er ist ein Vertrauter von Ex-Präsident Dodik. Dieser war wegen seiner separatistischen Politik abgesetzt worden.
02.11.2025
4 min.
Neue Angebote: Worauf sich Weihnachtsmarktbesucher im Vogtland in diesem Jahr freuen können
Am 25. November wird in Plauen der Weihnachtsmarkt eröffnet. Der Weihnachtsmann, das Christkindl aus Steyr und Rupprecht werden auch in diesem Jahr nicht fehlen.
Nur noch wenige Wochen sind es bis zum Beginn der diesjährigen Adventszeit. Bereits am 25. November wird der Plauener Weihnachtsmarkt als erster im Vogtland eröffnet.
Bernd Jubelt
Mehr Artikel