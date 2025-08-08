Weißstörche rasten in der Region um Hohenstein-Ernstthal

Auf abgeernteten Feldern aber auch auf Dächern und Schornsteinen sind derzeit viele Störche zu sehen. Ist das normal?

Größere Schwärme von Weißstörchen sind derzeit rund um Hohenstein-Ernstthal zu beobachten. „Das ist eine normale Erscheinung um diese Zeit“, sagt Jens Hering von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises. Nach Auskunft des Experten handelt es sich um Jung- und Altstörche, die auf ihrer Reise Zwischenstation an guten...