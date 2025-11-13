Wenn aus Handyfotos Musik wird: Hohenstein-Ernstthaler Kantor erweckt vergessene Sinfonie zum Leben

Hohenstein-Ernstthal
Als er auf die Orgelstimme einer fast vergessenen Sinfonie stieß, war Willy Wagner sofort begeistert. Doch bis zur Aufführung des Werkes musste er viel Zeit investieren.
Rund 145 Seiten Noten hat der Hohenstein-Ernstthaler Kantor Willy Wagner in reichlich einem Jahr von Handyfotos in ein Notensatzprogramm übertragen. Das sind drei Sätze einer Sinfonie, die teils bis zu 17 Stimmen hat. Der Kantor war also wirklich fleißig. Doch warum macht er sich eine solche Mühe – wo es doch Noten zuhauf zu kaufen gibt?...
