Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kantor Willy Wagner hat das vergessene Werk eines in Hohenstein-Ernstthal geborenen Komponisten wieder ans Licht geholt. Am Sonntag wird Erich Wolf Degners Sinfonie aufgeführt.
Kantor Willy Wagner hat das vergessene Werk eines in Hohenstein-Ernstthal geborenen Komponisten wieder ans Licht geholt. Am Sonntag wird Erich Wolf Degners Sinfonie aufgeführt. Bild: Andreas Kretschel
Kantor Willy Wagner hat das vergessene Werk eines in Hohenstein-Ernstthal geborenen Komponisten wieder ans Licht geholt. Am Sonntag wird Erich Wolf Degners Sinfonie aufgeführt.
Kantor Willy Wagner hat das vergessene Werk eines in Hohenstein-Ernstthal geborenen Komponisten wieder ans Licht geholt. Am Sonntag wird Erich Wolf Degners Sinfonie aufgeführt. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Wenn aus Handyfotos Musik wird: Hohenstein-Ernstthaler Kantor erweckt vergessene Sinfonie zum Leben
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als er auf die Orgelstimme einer fast vergessenen Sinfonie stieß, war Willy Wagner sofort begeistert. Doch bis zur Aufführung des Werkes musste er viel Zeit investieren.

Rund 145 Seiten Noten hat der Hohenstein-Ernstthaler Kantor Willy Wagner in reichlich einem Jahr von Handyfotos in ein Notensatzprogramm übertragen. Das sind drei Sätze einer Sinfonie, die teils bis zu 17 Stimmen hat. Der Kantor war also wirklich fleißig. Doch warum macht er sich eine solche Mühe – wo es doch Noten zuhauf zu kaufen gibt?...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.10.2025
1 min.
Orgelherbst: Musik aus dem hohen Norden in St. Christophori Hohenstein-Ernstthal
Die Brüder Markus und Pascal Kaufmann sind am Freitag in der Christophori-Kirche zu Gast.
Markus und Pascal Kaufmann spielen Werke von Edvard Grieg, Jean Sibelius und Carl Nielsen.
Cristina Zehrfeld
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
17:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu vergessener Sinfonie: Lohnt sich das?
Meinung
Redakteur
Kantor Willy Wagner hat das Original-Manuskript ins Notensatzprogramm übertragen.
Warum eine längst vergessene Sinfonie ans Licht zu holen, wenn es doch mehr Kompositionen gibt, als ein einzelner Mensch jemals spielen kann?
Cristina Zehrfeld
13:00 Uhr
3 min.
Mit Gottes Hilfe an die Tabellenspitze: Pfarrer Gero Erber ist Fan der Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen
Gero Erber zählt zu den treuen Fans der Pausaer Ringer.
Gero Erber ist Pfarrer des Kirchspiels Unterkoskau im Kirchenkreis Schleiz – und er ist Fan der Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen. Jörg Richter sprach mit ihm über seine Tätigkeit und die Liebe zum Ringkampf.
Jörg Richter
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13:00 Uhr
3 min.
Seit mehr als 50 Jahren auf Achse: Eppendorfer Jubilar kennt keinen Ruhestand
In seinem Element: Reiner Rechenberger (l.) interviewt zum Radrennen in Großwaltersdorf Gerhard Richter.
Reiner Rechenberger ist Fußballfan, Sportmoderator und Radsportexperte. Jetzt hat der Eppendorfer seinen 85. Geburtstag gefeiert.
Knut Berger
Mehr Artikel