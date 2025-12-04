Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jens Steinert im Vereinshaus des Whiskyclubs in Rödlitz: Am Samstag wird zur Warehouse-Weihnacht eingeladen.
Jens Steinert im Vereinshaus des Whiskyclubs in Rödlitz: Am Samstag wird zur Warehouse-Weihnacht eingeladen.
Hohenstein-Ernstthal
Whisky-Club lädt zur Warehouse-Weihnacht
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mini-Weihnachtsmarkt im irisch-schottischen Stil ist am Samstag in Rödlitz zu erleben.

Zur längst traditionellen Warehouse-Weihnacht lädt der Lichtensteiner Whiskyclub für Samstag, 16.30 Uhr in sein Domizil am Kärrnerweg 39 D in Rödlitz ein. Der Club hat vor einigen Jahren das leer stehende Sportlerheim übernommen, 2017 wurde die neue Heimstatt als „Warehouse No. 1“ eingeweiht. Die Warehouse-Weihnacht ist ein Minimarkt im...
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
15:53 Uhr
2 min.
Galerie und Verein laden zu „Advent im Herrenhaus“: Sechs besondere Tage im Advent
Galeristin Kathrin Lahl lädt zur Adventsausstellung „Season of Light“ ins historische Herrenhaus Himmelmühle in Thermalbad Wiesenbad.
Das historische Herrenhaus Himmelmühle in Thermalbad Wiesenbad öffnet an sechs Tagen seine Türen. Am Wochenende wird eine Ausstellung eröffnet. Was Besucher sonst noch erwartet.
Holk Dohle
25.11.2025
3 min.
Sechs Jahre nach dem Corona-Aus: Biggi Hopps beliebtes „Erzähltheater“ ist zurück in St. Egidien
Im Januar 2020 präsentierte Biggi Hopp zum vorerst letzten Mal ihren „Zimtstern“ – jetzt kommt er erneut auf die Bühne.
Am Nikolaustag wird das Atelier der Künstlerin nach langer Pause wieder zu einem Mini-Theater, zu erleben ist das selbst geschriebene Märchen „Der kleine Zimtstern“.
Bernd Appel
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
27.11.2025
2 min.
Lichtenstein bietet buntes Programm zum ersten Advents-Wochenende
Das Anschieben der Lichtensteiner Pyramide hat eine lange Tradition.
Am Freitag wird die Pyramide angeschoben, am Samstag gibt es einen Markt für Selbstgemachtes sowie das „Callnberger Lichtelfest“.
Bernd Appel
15:54 Uhr
2 min.
Adorfs Museum und Viola-Parkplatz: Was noch fehlt
Neu in Adorf: Fahrradparkplatz und E-Bike-Ladestation für das Erlebniszentrum Perlmutter.
Zweieinhalb Monate nach Eröffnung des Erlebnismuseums Perlmutter fehlt es noch an der Ausschilderung. Auch der neue Innenstadt-Parkplatz ist noch nicht komplett. Andere Aufgaben sind indes erledigt.
Ronny Hager
