Whisky-Club lädt zur Warehouse-Weihnacht

Ein Mini-Weihnachtsmarkt im irisch-schottischen Stil ist am Samstag in Rödlitz zu erleben.

Zur längst traditionellen Warehouse-Weihnacht lädt der Lichtensteiner Whiskyclub für Samstag, 16.30 Uhr in sein Domizil am Kärrnerweg 39 D in Rödlitz ein. Der Club hat vor einigen Jahren das leer stehende Sportlerheim übernommen, 2017 wurde die neue Heimstatt als „Warehouse No. 1“ eingeweiht. Die Warehouse-Weihnacht ist ein Minimarkt im...