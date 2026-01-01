Winterschwimmer im Glück: Eisiges Vergnügen am Stausee Oberwald

Zum ersten Mal seit Jahren mussten die Hartgesottenen vor dem Neujahrsschwimmen Eis hacken. Dann macht es erst richtig Spaß, sagt ein Oberlungwitzer.

Was haben die Chemnitzer Winterschwimmer und die Wiener Philharmoniker gemeinsam? Nicht viel, möchte man meinen. Die einen steigen gern in kalte Gewässer und betrachten dies als Hobby. Die anderen gehören zur Weltspitze der Orchester. Eine Gemeinsamkeit findet sich dann aber doch: Beide Gruppen haben immer am 1. Januar einen wichtigen Termin....