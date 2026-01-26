MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Wohngebiet „Am Bärengarten“ in Gersdorf soll wachsen, doch es gibt viele Fragezeichen.
Das Wohngebiet „Am Bärengarten“ in Gersdorf soll wachsen, doch es gibt viele Fragezeichen. Bild: Markus Pfeifer
Das Wohngebiet „Am Bärengarten“ in Gersdorf soll wachsen, doch es gibt viele Fragezeichen.
Das Wohngebiet „Am Bärengarten“ in Gersdorf soll wachsen, doch es gibt viele Fragezeichen. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Wohngebietserweiterung in Gersdorf: Etliche Fragezeichen und ein mysteriöser Name
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das kleine Wohngebiet „Am Bärengarten“ in Gersdorf beschäftigte kürzlich sogar Oberlungwitzer Stadträte. Eine Erweiterung wird diskutiert, während der Name für Rätselraten sorgt.

Die deutsche Bürokratie macht es möglich, dass das kleine Wohngebiet „Am Bärengarten“ in Gersdorf auch im Technischen Ausschuss in Oberlungwitz ein Thema war, obwohl es keinen direkten örtlichen Bezug zur Nachbarstadt hat. Denn es befindet sich im unteren Teil von Gersdorf in südwestlicher Richtung, während Oberlungwitz auf der anderen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.12.2025
1 min.
Meterhohe Flammen: Warum die Feuerwehr nach Gersdorf ausrücken musste
Feuerschein am Dienstagabend in Gersdorf. Die Feuerwehr war im Einsatz.
Wegen eines vermeintlichen Wohnhausbrandes sind die Einsatzkräfte am Dienstagabend in Gersdorf alarmiert worden.
Thomas Croy
26.01.2026
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Trainer und Mannschaft im Kreuzfeuer der Kritik der Fans
Erneut in der Kritik: Aue-Cheftrainer Jens Härtel.
Die Veilchenanhänger sind frustriert. Die Fans lassen ihren Unmut im Internet freien Lauf. Die „Freie Presse“ analysiert die Kritikpunkte. Unterdessen ergreift der Drittligist erste Maßnahmen.
Paul Steinbach
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
15.01.2026
1 min.
Das Gersdorfer Weihnachtsbaum-Neujahrsfeuer muss umziehen
Die Gersdorfer Feuerwehrleute wollen am Samstag zeigen, dass sie auch Feuer machen können.
Am Samstag sollen in Gersdorf wieder Weihnachtsbäume lodern. Am traditionellen Schauplatz klappt das aber nicht.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel