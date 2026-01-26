Wohngebietserweiterung in Gersdorf: Etliche Fragezeichen und ein mysteriöser Name

Das kleine Wohngebiet „Am Bärengarten“ in Gersdorf beschäftigte kürzlich sogar Oberlungwitzer Stadträte. Eine Erweiterung wird diskutiert, während der Name für Rätselraten sorgt.

Die deutsche Bürokratie macht es möglich, dass das kleine Wohngebiet „Am Bärengarten“ in Gersdorf auch im Technischen Ausschuss in Oberlungwitz ein Thema war, obwohl es keinen direkten örtlichen Bezug zur Nachbarstadt hat. Denn es befindet sich im unteren Teil von Gersdorf in südwestlicher Richtung, während Oberlungwitz auf der anderen...