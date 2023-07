Wüstenbrand: Feuer trifft auch den Ortschronisten hart

Schon kurz nach dem Feuer am Wüstenbrander Lindenhofweg am Freitag ging das Gerücht um, auch die Chronik des Ortes sei den Flammen zum Opfer gefallen. „Dem ist nicht so, die Originalchronik ist in Sicherheit!“, bekräftigt Helmut Richter. Der 74-Jährige steht auf dem Vierseitenhof, dessen eine Seite nach dem Brand komplett in Schutt und...